نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية يزور مصر غدا لبحث دعم برنامج الطروحات الحكومية

كتبت- منال المصري:

يزور سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا مصر غدا الأحد للتأكيد على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية لمصر من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم، فإن بيمينتا سيلتقي خلال زيارته بكبار المسؤولين الحكوميين؛ وهم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ويرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لمناقشة وتحديد الفرص الجديدة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي لدعم برنامج الطروحات الحكومية.

وسيجتمع بيمينتا أيضًا مع قادة القطاع الخاص، وسيوقع العديد من الاتفاقيات لتعزيز التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وقامت مؤسسة التمويل الدولية منذ بدء عملها في مصر 1975 باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية.

ولديها محفظة خدمات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.

وتدعم المؤسسة القطاع الخاص في مصر في مجالات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية، والتمويل المناخي، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.