سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الدولار خلال اسبوع بين 50 و 25 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصرى: 49.62 جنيه للشراء، و 49.72 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء ، و49.72 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء ، و49.72 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.76 جنيه للشراء، و49.86 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.62 جنيه للشراء بزيادة 29 قرشًا، و49.8 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء بزيادة 30 قرشًا ، و49.79 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء ، و49.59 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.84 جنيه للشراء بزيادة 49 قرشًا، و49.94 جنيه للبيع، بزيادة 50 قرشًا.