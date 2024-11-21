البنك المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم

كتبت- منال المصري:

يترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي اليوم بحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية وقبل الأخير في 2024.



كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.



وتسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.





