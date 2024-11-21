لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

البنك المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم

11:52 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي اليوم بحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية وقبل الأخير في 2024.


كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.


وتسارع معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بسبب زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار للمرة الثالثة في أكتوبر الماضي.

وخلال الربع الأول من العام الجاري رفع البنك المركزي سعر الفائدة 8% منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي بهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.


البنك المركزي سوق المال الإيداع والإقراض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* إزاي تعرف نتيجة قرعة الحج من موقع وزارة الداخلية بالرقم القومي؟
الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه