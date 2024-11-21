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بعد قفزة أمس.. تعرف على سعر الدولار في بداية التعاملات اليوم في 10 بنوك

09:53 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار قرشا في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول فيما استقر دون تغيير في 8 بنوك أخرى خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان الدولار سجل ارتفاع بنحو 22 قرشا بنهاية التعاملات أمس الأربعاء بين البنوك ليسجل الجنيه أدنى مستوى له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وسط زيادة الطلب على العملة.

سعر الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.66 جنيه للشراء، و49.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.7 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.69 جنيه للشراء، و49.79 جنيه للبيع، بتراجع للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.68 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.71 جنيه للشراء، و49.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار بعد قفزة أمس تعرف على سعر الدولار بداية التعاملات اليوم 10 بنوك
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