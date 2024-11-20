الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب: البنك الأهلي أفضل بنك في المؤشرات المالية

كتبت- منال المصري:

تسلم يحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري جائزة أفضل بنك في المؤشرات المالية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

جاء ذلك خلال انعقاد ملتقى "دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال في ضمان الازدهار والاستقرار"، اليوم بالقاهرة.

ونظم الملتقى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وشبكة PWC، بحضور محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والرئيس التنفيذي لبنك مصر، وماجد عز الدين، شريك رئيسي، شركة PWC مصر.