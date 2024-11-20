البنك العربي يتيح خدمة سداد المدفوعات الحكومية للشركات الكترونياً بالتعاون "إي فاينانس"

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي إطلاق خدمة سداد المدفوعات الحكومية عبر منصة البنك الرقمية الخاصة بعملائه من قطاع الشركات "عربي كونكت"، بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اي فاينانس".

وتأتي هذه الخدمة، وفق بيان البنك اليوم، في إطار حرص البنك الدائم على تطوير خدماته المصرفية ومواكبة متطلبات قطاع الأعمال ضمن أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.

ومن خلال هذه الخدمة الجديدة، يتيح البنك العربي لعملائه من قطاع الشركات ميزة تسهيل عملية دفع الرسوم الجمركية والمستحقات الضريبية الحكومية رقمياً عبر منصة "عربي كونكت" دون الحاجة لزيارة الفرع.

كما تضمن الخدمة للعملاء توفير الوقت والجهد والسرعة في سداد المدفوعات الحكومية من خلال تزويدهم بآلية الكترونية رقمية متكاملة تمكنّهم من الاستعلام ودفع المستحقات الحكومية بشكل مباشر مع إمكانية طباعة الإشعارات الخاصة بتلك المدفوعات دون الرجوع للبنك.

وقال أحمد اسماعيل حسن، مدير منطقة وفروع البنك العربي مصر: "يعدّ إطلاق هذه الخدمة الجديدة خطوة رائدة تعكس التزام البنك بتبني أحدث الحلول التكنولوجية على صعيد الصناعة المصرفية بهدف إثراء تجربة عملائه من قطاع الشركات وبما يلبي احتياجاتهم المتزايدة."

وأضاف أن خدمة سداد المدفوعات الحكومية تتم بخطوات بسيطة وسريعة إضافة نوعية ضمن سلسلة الخدمات الرقمية المميزة التي يوفرها البنك العربي عبر منصة "عربي كونكت" لتقديم تجربة مصرفية متطورة من شأنها توفير الوقت والجهد وإتاحة الفرصة للشركات لمتابعة التزاماتهم الحكومية عن بعد.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" إن الشركة تتعامل مع أكثر من تريليون جنيه قيمة معاملات سنوية (2023) من المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي تعد بدورها دافعاً اساسياً للتحول الرقمي في مصر.