شراكة بين آي سكور و«إي آند إنتربرايز» في استخدامات وحوكمة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

كتبت- منال المصري:

أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "iscore " عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة "إي آند" في مجال استخدامات وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي.

ووفق بيان للبنك اليوم، فإن الإعلان عن الاتفاقية بحضور محمد كريم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، وأميت جوبتا نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في شركة إي آند إنتربرايز.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة على هامش المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات والتكنولوجيا "كايرو اي سي تي Cairo ICT 2024" المنعقد خلال الفترة من 17 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وتهدف اتفاقية الشراكة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارة وحوكمة البيانات من خلال الدمج بين الخبرات الواسعة والتواجد القوي للشركتين في السوق لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة تخدم القطاع المالي وتدعم التحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي وتساهم في التوسع في الشمول المالي.

وستستفيد الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore من خبرات "إي آند إنتربرايز" الدولية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع تقديم خدمات مميزة تلبي احتياجات مختلف المؤسسات المالية العاملة في السوق المصري وتعزيز الاستفادة من قواعد البيانات الكبرى المتاحة من خلال iscore .