تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية التعاملات الصباحية اليوم في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

سجل سعر الدولار أمام الجنيه إلى 49.59 جنيه في التعاملات الصباحية ببعض البنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.46 جنيه للشراء، و 49.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 14 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.5 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.