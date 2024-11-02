فيتش: لا يوجد دليل على تدخل المركزي المصري في سوق الصرف منذ التحرير الأخير

كتبت- منال المصري:

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، أن مرونة سعر الصرف يساعد على نجاج برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض 8 مليارات دولار.

وبحسب فيتش في تقرير لها حول مصر، فإنة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس الماضي.

كان الدولار ارتفع بنحو 60% مقابل الجنيه بعد إعلان المركزي في 6 مارس الماضي الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف بهدف القضاء على الدولرة وسد فجوة النقد الأجنبي.

وارتفع الدولار من 30.94 جنيه إلى فوق 49 جنيها بنهاية تعاملات البنوك الخميس الماضي.

وأكد صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن مرونة سعر الصرف تعد حجر الزاوية في حماية مصر من أي صدمات خارجية وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ورفعت فيتش أمس التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى B بدعم تدفقات موارد النقد الأجنبي وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية أهما مرونة سعر الصرف.