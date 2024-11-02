فيتش تتوقع تباطؤ التضخم بمصر إلى 12.5% و10.6% خلال 2025 و2026

كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% ​​في نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي آخر يونيو المقبل، بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.

ورجحت الوكالة في تقريرها حول مصر المزيد من تراجع معدل التضخم إلى 10.6% في نهاية السنة المالية المقبلة 2026.

كان معدل التضخم تراجع على مدار 5 أشهر على التوالي قبل أن يسجل تسارعا خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أمس إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة أهمها مرونة سعر الصرف.