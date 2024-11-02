فوائد الدين تلتهم 96.1% من إجمالي الإيرادات العامة خلال الربع الأول.. لماذا؟

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية، أن فوائد الدين بالموازنة العامة للدولة خلال أول 3 أشهر من عام 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) تلتهم نحو96.1% من إجمالي إيرادات الدولة رغم تراجع تكلفة الدين.

وسجلت فوائد الدين في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري نحو 451.86 مليار جنيه فيما سجلت إجمالي الإيرادات نحو 470.1 مليار جنيه.

وانخفضت تكلفة أعباء الدين على الموازنة العامة لـ مصر 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 451.86 مليار جنيه من 477.5 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وأدت زيادة أسعار الفوائد خلال آخر عامين ونصف إلى زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها في آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بسبب الضغوط التضخمية المرتفعة.

وتخطط وزارة المالية خفض إجمالي الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، وأن يتراجع إلى 85% العام المالي المقبل على أن يصل إلى 80% بنهاية العام المالي يونيو 2027.