4 بنوك تقدم قروضا لتمويل السيارات الكهربائية

كتبت- منال المصري:

تقدم 4 بنوك قروضا لتمويل السيارات الكهربائية بهدف التوسع في التمويلات المستدامة غير المضرة للبيئة لتقليل التلوث.

وتتيح بنوك HSBC وقناة السويس وفيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني تمويلا للسيارات الكهربائية للموظفين بضمان رواتبهم ولأصحاب المهن الحرة بشروط ميسرة.

تحتاج البنوك بعض الأوراق للموافقة على القرض منها عرض سعر بإجمالي قيمة السيارة من أحد المعارض المعروفة وشهادة إثبات دخل مختومة من جهة العمل، وإيصال مرافق حديث، وصورة من بطاقة الرقم القومي.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قروض السيارات الكهربائية في 4 بنوك.

بنك HSBC

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

حد التمويل: يصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 4 آلاف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

حد التمويل: يصل إلى 50% من إجمالي قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك قناة السويس

قيمة القرض: تصل إلى 4 ملايين جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

حد التمويل: يصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

سن العميل: من 25 عاما إلى 60 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل بنطام "المرابحة": تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

حد التمويل: يصل إلى 80% من إجمالي قيمة السيارة.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة التمويل مرة واحدة.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.