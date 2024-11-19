3 بنوك تقرض شركة لاند مارك للتنمية والتعمير 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروع في القاهرة الجديدة

كتبت- منال المصري:

أعلن تحالف مصرفي مكون من 3 بنوك بقيادة بنك مصر إقراض شركة لاند مارك للتنمية والتعمير 2.8 مليار جنيه بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع سكني

متكامل الخدمات تحت مسمى"STEI8HT" بمدينة القاهرة الجديدة.

وبحسب بيان مشترك من البنوك يقود بنك مصر ترتيب القرض بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب والمقرض، وبمشاركة

بنكي إي جي بنك - البنك المصري الخليجي وقناة السويس بصفتهم المقرضين.

وقد تم التوقيع بحضور هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، و مُنية مدكور مساعد العضو المنتدب

لقطاعي الخزانة و تمويل الشركات الكبرى ل إي جي بنك البنك المصري الخليجي وأحمد حسين صبور العضو المنتدب لشركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وعمرو سلطان رئيس مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير، وحسام الدين عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد

عبد المنعم عضو مجلس إدارة شركة لاند مارك للتنمية والتعمير والرئيس التنفيذي للشئون المالية، ولفيف من قيادات البنوك والشركة.

وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية

العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

وأضاف أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين.

ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛

لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، وفق عكاشة.

وأشار إلى أن بنك مصر يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما

يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.

وقال أحمد حسين صبور رئيس مجلس ادارة مجموعة (LMD) إن المشروع يمثل دفعة قوية لقطاع التطوير العقاري المصري، حيث يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير

المباشرة أثناء فترة الإنشاء والتشغيل، ويعزز الطلب على الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والتشطيبات والتجهيزات.

ويعد STEI8HT مشروع استثماري ضخمً بإجمالي بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 15 مليار جنيه حيث يتمتع المشروع بموقف استثماري قوي مدعوم بحجم كبير من المبيعات المحققة

حتى الآن، مما يعكس الإقبال الكبير من العملاء على هذا النوع من المشروعات السكنية.

ويؤكد هذا الإقبال نجاح المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، خاصةً مع تصميمه الفريد الذي يجمع بين الخصوصية والرفاهية والخدمات المتكاملة.