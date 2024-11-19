مصرف أبو ظبي الإسلامي يستثمر مليار جنيه في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي خلال 2025

كتبت- منال المصري:

أعلن محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خطته في الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي مخصصا ما يقارب المليار جنيه خلال عام 2025، بخلاف ما سيتم إنفاقه على الأمن السيبراني.

وجاء ذلك وفي بيان مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر خلال مشاركته في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «Cairo ICT»في دورته الـ28، المنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، في مركز مصر للمعارض الدولية.

وتأتي مشاركة المصرف وعددٌ من شركاته التابعة في هذا الحدث لاستعراض أحدث الابتكارات المصرفية الرقمية، والرؤى المستقبلية في ظل التطورات المتلاحقة للتكنولوجيا العالمية.

ويشارك المصرف أيضًا في معرض «Cairo ICT» من خلال عدد من شركاته التابعة، حيث تستعرض شركة " أبوظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي" خلال المعرض الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة من خلال تطبيقها على الهاتف المحمول "تكّة"، أول تطبيق تمويل استهلاكي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر.

كما ينضم إلى صفوف المشاركين في المعرض شركة "أبوظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر" (أرزاق)، أحد الأذرع التمويلية المتخصصة لمصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر «ADIB-Egypt، والتي يقوم نشاطها علي دعم نمو وتوسع الأعمال متناهية الصغر مما يسهم في تنمية المجتمع.