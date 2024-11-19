سعر الدولار اليوم يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة بين قرش و 12 قرشا، في 10 بنوك ، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق أسعار الصرف المنشورة علي مواقعها الالكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.46 جنيه للشراء، و 49.56 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بارتفاع قرش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.5 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.