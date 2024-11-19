قبل اجتماع الفائدة.. المركزي يسحب 792 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري أكثر من 792 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

تقدم 26 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75%، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

يعقد البنك المركزي سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية وقبل الأخير في 2024 الخميس المقبل وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض وسط تسارع التضخم.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى المدن المستهدف من المركزي ارتفع للمرة الثالثة على التوالي إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.