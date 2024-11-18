مؤسسة "التجاري الدولي" و"راعي مصر" يوقّعان المرحلة الثالثة من مشروع "أطفال أصحاء"



كتبت- منال المصري:

وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) ومؤسسة “راعي مصر للتنمية” اتفاقية المرحلة الثالثة من مشروع “أطفال أصحاء”، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للأطفال الأكثر احتياجاً في مصر.



وبحسب بيان البنك اليوم فإن هذا المشروع يأتي ليحدث أثراً إيجابياً عبر تقديم الدعم لمصروفات التشغيل لأكثر من 2200 قافلة طبية، الى جانب شراء وتجهيز 3 قوافل طبية لخدمة أكثر من 374 ألف طفل في 16 محافظة من محافظات مصر، ليصبح نموذجاً لتعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال على مستوى وطني واسع.



وجاء ذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى. كما حضر الحفل لفيف من قيادات البنك التجاري الدولي، وعلى رأسهم السيد عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر كما شارك أعضاء مجلس أمناء مؤسسة البنك التجاري الدولي الاستاذة إنجي جميع، والاستاذة نادية حسني الأمين العام لمجلس أمناء المؤسسة، الى جانب فريق إدارة المؤسسة., ومن جانب مؤسسة راعى مصر حضر المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقال عمرو الجنايني "هدفنا في مشروع "أطفال اصحاء" هو ضمان حصول الأطفال في المناطق النائية والأكثر احتياجا على الرعاية الصحية التى يستحقوها. لأن صحة الأطفال هي حجر الأساس لبناء مستقبل قوي ومستدام. والشراكة مع مؤسسة راعي مصر تساعد فى سد فجوات كبيرة وتقدم خدمات طبية للأطفال المحتاجين دون تفرقة أو استثناء ونحن دائما فخورين بهذا التعاون ".

ومن جانبه أعرب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة البنك التجاري الدولي في خدمة جميع أطفال جمهورية مصر العربية الأولى بالرعاية، ومن جانبها تحرص مؤسسة راعي مصر على مواصلة جهودها وتعاونها مع مؤسسة التجاري الدولي من أجل رعاية أطفال مصر.

وقد أنشأت مؤسسة البنك التجاري الدولي، عام 2010 باعتبارها امتدادًا لأنشطة البنك على صعيد المسئولية الاجتماعية، وهي منظمة غير هادفة للربح وتركز على مساعدة الأطفال المصريين الأشد احتياجًا لخدمات الرعاية الصحية.

ويقوم البنك التجاري الدولي بتخصيص 1.5% من صافي أرباحه السنوية لدعم أعمال المؤسسة، والتي تتمثل أهدافها في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتغذية في مصر وخاصة الأطفال الأشد احتياجًا ممن لا يحظون بالتغطية الملائمة لخدمات الرعاية الصحية.