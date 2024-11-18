وكيل مساعد المركزي: من المتوقع قيمة معاملات نقاط البيع إلى 640 مليار جنيه بنهاية 2024

كتبت: منال المصري:

قال إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه من المتوقع أن تصل قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 640 مليار جنيه بنهاية 2024، وبزيادة 280% عن 2021.



وأوضح خلال مؤتمر بافكس اليوم، أن عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر شهد زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 1.3 مليون نقطة بيع بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169 ألف نقطة بيع في 2021