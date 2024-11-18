التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت تقفز 500% في 3 سنوات لتصل إلى 180 مليار جنيه بنهاية العام الجاري



كتبت- منال المصري:

توقع إيهاب نصر وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع أن يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون حركة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطى 500% لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس أن تصل محافظ الهاتف المحمول تشهد نموًا ملحوظًا ، حيث حسابات المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%.



ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، وفق إيهاب نصر.



ورجح أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.