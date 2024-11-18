المركزي يطلق خدمة "كيو آر كود" عبر "إنستاباي" نهاية الشهر المقبل



كتبت- منال المصري:



قال إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري لأنظمة الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية، إن المركزي يسعى إلى إطلاق خدمة "كيو آر كود" للدفع لدى التجار عبر تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية المرتبطة بالشبكة القومية للمدفوعات اللحظية نهاية الشهر المقبل.

وأوضح خلال كلمته في معرض ومؤتمر "بافكس" أن المركزي انتهى من تدشين منظومة الدفع اللاتلامسي عبر منصة ترميز البطاقات وسيتم إتاحة التعاملات قريبا.



وأضاف أنه من المتوقع الوصول بإجمالي قيمة المعاملات الإلكترونية بمصر إلى 22 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري بعدد 6 مليارات معاملة مقارنة بحجم تعاملات 7 تريليونات جنيه بعدد مليار معاملة في 2021.



وأضاف نصر أن المشتركين في تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية إلى 11.5 مليون عميل بنهاية العام الجاري.



وتوقع الوصول بحجم التعاملات عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية "إنستاباي" من إطلاق الخدمة في مارس 2022 إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري بعدد 1.5 مليار معاملة.