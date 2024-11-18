ماستركارد تتعاون مع eNovate لتحديث منصات الدفع في مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة ماستر كارد العالمية للمدفوعات الإلكترونية اليوم توقيع اتفاقية مع شركة eNovate -إي كاردز سابقاً- التابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لإتاحة حل البطاقة كخدمة (CaaS) في السوق المصري.



وأوضحت ماستر كارد في بيان لها اليوم أن هذا التوقيع يوفر أيضا نموذج CaaS للبنوك، والمؤسسات غير المالية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا المالية مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية.



في إطار هذا التعاون، ستستفيد eNovate من خبرة ماستركارد في تكنولوجيا الدفع؛ مما سيعزز قدرتها على إنشاء مراكز جاهزة للشركات، ويدعم انتشار المدفوعات الرقمية في مصر والمنطقة. كما يقدم نموذج البطاقة كخدمة (CaaS) بنية تحتية تكنولوجية شاملة وحلول العلامة البيضاء التي تمكن البنوك والمؤسسات غير المالية وشركات التكنولوجيا المالية من إطلاق منتجات مبتكرة بسهولة مع قابلية توسعها بشكل أسرع في الأسواق. ويشمل ذلك دمج البطاقة المدفوعة مسبقًا وحلول المحفظة القابلة للتخصيص ذات العلامة البيضاء.



في الوقت نفسه، سيستفيد المستهلكون من سهولة الحصول على منتجات مالية رقمية مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم، مثل الخدمات المصرفية للشباب والعائلات.



وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المالكة لشركة eNovate، إن الخدمات الجديدة التي سوف تسفر عنها الشراكة بين eNovate وماستركارد سوف تؤدي لاستفادة السوق والشركات من اللوائح والآليات المالية الجديدة التي أقرها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حجم ومستوى الخدمات المالية الرقمية في مصر، وإتاحة المزيد من الأفكار المبتكرة الداعمة للشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.



وقال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: "في ماستركارد، نولى اهتماماً كبيراً لتحديث أنظمة الدفع بهدف إتاحة خدمات ومنصات جاهزة في الأسواق. وسيمكننا التعاون مع eNovate من تقديم منصات مبتكرة وتطبيقات رقمية متقدمة تساعد الشركات على تنفيذ حلول سلسة وآمنة وقابلة للتطوير باستمرار لعملائها."



وقالت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة eNovate، إن اتفاقية التعاون مع ماستركارد سوف تفتح أفقاً جديدة لتوسعات الخدمات المالية الرقمية في مصر لتشمل شرائح جديدة من الشركات والمتعاملين المتطلعين للاستفادة من التعاملات المالية الرقمية.



وأكدت أن هذه الشراكة تمكنهم من تقديم كافة الخدمات والحلول الرقمية التي يحتاجون إليها لتعزيز خدماتهم المالية لعملائهم بطريقة أكثر تنافسية وسرعة في الانتشار، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة.