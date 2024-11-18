المركزي يطلق خدمة التحويلات اللحظية من خارج مصر عبر إنستاباي

كتبت- منال المصري:



قال إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري لأنظمة الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية، إن المركزي وافق على إطلاق خدمة تحويل الأموال من خارج مصر عبر إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية.



وأوضح في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر بافكس اليوم أن خدمة استقبال التحويلات من خارج مصر بالجنيه عبر إنساتاباي متاحة على مستوى العالم حسب تعاقدات البنوك مع المراسلين بالخارج.

وأضاف نصر أن العميل يستطيع من خلال هذه الخدمة إجراء تحويلات لحظية من خارج مصر إلى حسابه البنكي أو المحافظ الذكية.