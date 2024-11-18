إعلان

وكيل محافظ البنك المركزي: 2.6 تريليون جنيه حجم المعاملات المتوقعة عبر "إنستاباي" بنهاية العام الجاري

02:05 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

انستاباي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتبت- منال المصري:

قال إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري لأنظمة الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية، إن عدد المشتركين في تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية ارتفع إلى 11.5 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى الآن.

وتوقع خلال كلمته في معرض ومؤتمر باقكس اليوم، الوصول بحجم التعاملات عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية "إنستاباي" من إطلاق الخدمة إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري بعدد 1.5 مليار معاملة.


وأشار إلى أن إجمالي نقاط البيع لدى التجار ارتفع إلى نحو 1.3 مليون نقطة بيع حتى الآن

إيهاب نصر محافظ البنك المركزي المصري إنستاباي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المركزي يطلق خدمة التحويلات اللحظية من خارج مصر عبر إنستاباي

إعلان

إعلان

أثناء المباراة.. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة هواتف لاعبات كرة قدم بمدينة نصر
عاجل - مجلس النواب يوافق على ضوابط لجوء الأجانب
عاجل - الضرائب المصرية: الأنظمة الضريبية المميكنة مؤمنة ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني
* قرار عاجل من النيابة الإدارية بشأن معلم تعدى جسديا على طالبة داخل مدرسة بالجيزة