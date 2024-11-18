وكيل محافظ البنك المركزي: 2.6 تريليون جنيه حجم المعاملات المتوقعة عبر "إنستاباي" بنهاية العام الجاري



كتبت- منال المصري:

قال إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري لأنظمة الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية، إن عدد المشتركين في تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية ارتفع إلى 11.5 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى الآن.

وتوقع خلال كلمته في معرض ومؤتمر باقكس اليوم، الوصول بحجم التعاملات عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية "إنستاباي" من إطلاق الخدمة إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري بعدد 1.5 مليار معاملة.



وأشار إلى أن إجمالي نقاط البيع لدى التجار ارتفع إلى نحو 1.3 مليون نقطة بيع حتى الآن