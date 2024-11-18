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وكيل محافظ البنك المركزي: 22 تريليون جنيه إجمالي المعاملات الإلكترونية المتوقعة بنهاية 2024

01:54 م الإثنين 18 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:


قال إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري لأنظمة الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية، إن حجم المعاملات الرقمية شهد نموا واسعا خلال آخر 4 سنوات.


وأوضح خلال مؤتمر ومعرض بافكس اليوم، أنه من المتوقع الوصول بإجمالي قيمة المعاملات الإلكترونية بمصر إلى 22 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري بعدد 6 مليارات معاملة مقارنة بحجم تعاملات 7 تريليونات جنيه بعدد مليار معاملة في 2021.


وأضاف أن تطور ميكنة المدفوعات خلال آخر 5 سنوات جاء بفضل تعاون كافة الأطراف بين المركزي وشركات الدفع والهاتف المحمول للوصول إلى نجاح أنظمة الدفع.

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