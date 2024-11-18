وكيل أول محافظ المركزي: 7.5 تريليون جنيه حجم تعاملات الإنترنت والموبايل البنكي سنويا

كتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الاستثمارات والتكنولوجيا إن إجمالي قيمة المعاملات المالية عبر الإنترنت والموبايل البنكي بلغ نحو 7.5 تريليون جنيه بين البنوك تتحرك سنويا حتى نهاية 2023.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس اليوم، إن خدمة ترميز بطاقات الدفع إلكترونيًا سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة بعد أن تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس.

وأوضح حسين أن المركزي يعمل حاليا على إعداد ملف كامل للذكاء الاصطناعي لاستخدامها في تحليل البيانات بما يقلل من المخاطر وتعزيز الشفافية في المعالجة.

وأضاف حسين أن المركزي يحرص سنويا على رعاية مؤتمر "بافكس" بهدف إتاحة ملتقى لتبادل الفرص في قطاع المدفوعات الرقمية التي شهدت توسعا بمصر لتحقيق رؤية المجلس القومي للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الكاش.

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