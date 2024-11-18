رئيس مجموعة إي فاينانس: 70% إلى 80% من إجمالي الاستثمارات في الأراضي الصناعية تتم إلكترونيًا



كتبت- منال المصري:

قال إبراهيم سرحان رئيس مجموعة إي فاينانس للاستثمارات، إن 70% إلى 80% من إجمالي الاستثمارات في الأراضي الصناعية تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر للصناعة الرقمية.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس اليوم أن إي فاينانس تعاونت مع وزارة الصناعة المصرية لإطلاق منصة مصر للصناعة الرقمية بهدف إتاحة حجز الأراضي الصناعية ودفع قيمة الأرض ونسبة الخصم تتم إلكترونيًا بهدف تعزيز مبدأ الحوكمة.



وأوضح أن فاينانس أصبحت بين أكبر 10 شركات في البورصة خلال عامها الثالث في سوق المال بحصة سوقية تتجاوز 50 مليار جنيه بفضل نمو السوق ودخول استثمارات ضخمة.