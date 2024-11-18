1.2 تريليون جنيه إجمالي قيمة المدفوعات عبر إنستاباي خلال عامين

كتبت- منال المصري:

قال أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الاستثمارات والتكنولوجيا إن إجمالي قيمة المدفوعات باستخدام الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية عبر "إنستاباي" بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه منذ إطلاق الخدمة حتى يونيو الماضي.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر بافكس اليوم، أن عدد بطاقات الدفع بلغت نحو 67 مليون بطاقة منها 40 مليون بطاقة ميزة

وعدد محافظ الهاتف المحمول بلغ 45 مليون محفظة.

جاء ذلك خلال المعرض والمؤتمر الدولي الحادي عشر للمدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية "بافكس" تحت رعاية البنك المركزي المصري.