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ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الاثنين

10:41 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

الدينار الكويتي

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كتبت- أمنية عاصم:


ارتفعت أسعار الدينار الكويتي والأردني أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع سعر الدرهم الإماراتي وسعر الدينار البحريني، مقارنة بتعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.52 جنيه للشراء، و 160.70 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.

سعر الريال السعودي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.40 جنيه للشراء، و13.44 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.42 جنيه للشراء ، و 131.04 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.02 جنيه للشراء، بزيادة قرشين و 69.77 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.

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