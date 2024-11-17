بنكا أبو ظبي التجاري والعربي يمنحا الهيئة القومية للأنفاق قرضًا بقيمة 4.5 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي التجاري مصر توقيع اتفاق لإقراض الهيئة القومية للأنفاق طويل الأجل بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه مصري من خلال قرض مشترك من بنك أبوظبي التجاري والبنك العربي.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن القرض يهدف إلى تمويل مشروعات تجديد خطوط المترو والسكك الحديدية، ومشروع النقل الخفيف LRT، والمونوريل، ومشروعات القطار الكهربائي.

وجاءت مساهمة بنك أبوظبي التجاري في القرض بقيمة 3 مليارات جنيه وقد قام بالمشاركة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل للقرض.

كما جاءت مساهمة البنك العربي - مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه والذي شارك كمرتب رئيسي أولي للقرض.

وقد قام بتوقيع الاتفاق الدكتورالمهندس طارق حامد جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب بنك أبو ظبي التجاري ك هشام عباس عضو مجلس الادارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات وعمرو عزب رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي - مصر.

قال هشام عباس عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبو ظبي التجاري إن هذا التعاون يعزز من قدراتهم على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام، ويؤكد على تقدمنا في تحقيق أهدافنا في التمويل المستدام وأيضاً في زيادة حصة البنك السوقية بالتوازي مع تقديم تجربة مصرفية متميزة ودعم عملائنا على كافة المستويات لتحقيق مشروعاتهم، وذلك من خلال تمويل المشاريع والأنشطة البيئية والمجتمعية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وقال عمرو عزب رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي مصر إن التمويل المقدّم من قبل البنك سيسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز الخدمات العامة وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي.

كما أن التمويل يأتي ضمن إستراتيجية البنك لتعزيز تواجده في السوق المصري واستمرارا لدعمه للمشروعات القومية الكبرى إيمانًا منه بأهمية دور القطاع المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.