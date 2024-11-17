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قرار هام للبنك المركزي حول سعر الفائدة الخميس المقبل

10:50 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

يحسم البنك المركزي قرار سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعه قبل الأخير العام الجاري يوم الخميس المقبل بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات على التوالي.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل العائد لديه إلى مستوى تاريخي 27.25% للإيداع و27.75% للائتمان والخصم و28.25% للإقراض بهدف إمتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

وللمرة الثالثة على التوالي تسارع معدل التضخم في أكتوبر الماضي مسجلا 26.5% من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل زيادة الضغوط التضخمية على أثر زيادة أسعر السولار والبنزين.

خلال العام الجاري رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار 3 مرات آخرها في أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين نحو 8% إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

ويبدو خفض المركزي معدل التضخم إلى رقم إحادي وفق مستهدفاته بين 7% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل أمر صعب المنال في ظل الضغوط التضخمية.

ويتبقى أمام البنك المركزي بعد اجتماع السياسية النقدية المقبل اجتماعا واحدا لحسم سعر الفائدة خلال العام الجاري في ديسمبر المقبل.

البنك المركزي سعر الفائدة الفائدة على الإيداع والإقراض
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