منها الدينار الكويتي..ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.52 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و160.67 جنيه للبيع بزيادة 14 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيها للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.42 جنيه للشراء ، و 131.08 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.51 جنيه للشراء و 13.55 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.02 جنيه للشراء، بزيادة قرشين و69.69 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.