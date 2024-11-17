منها الاهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.09 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.