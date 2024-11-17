إعلان

منها الاهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات الأحد

10:22 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.09 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

الريال السعودي سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منها الدينار الكويتي..ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الأحد

إعلان

إعلان

رئيس النصر يكشف موعد إنتاج أول سيارة "ملاكي" بمصانع الشركة
تعديل قانون الإيجار القديم.. 6 توجيهات عاجلة من رئيس النواب
36 صورة تكشف أحدث شكل لمحطات ومسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع
السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط "القاهرة - الإسكندرية" بداية ديسمبر
رئيس الوزراء يفتتح معرض "Cairo ict" نيابة عن الرئيس السيسي
الشقة بـ 184 ألفًا.. خريطة بالأماكن والأسعار لشقق محدودي ومتوسطي الدخل بالمحافظات
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة