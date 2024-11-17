منها الاهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.16 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.16 جنيه للبيع بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.09 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.16 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
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