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تراجع في بنك الاسكندرية ..سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم في 10 بنوك

10:12 ص الأحد 17 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية بنحو قرشين ببداية التعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 9 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الالكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

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