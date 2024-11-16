حدود التحويلات اللحظية باستخدام "إنستاباي" داخل وخارج مصر باستخدام الموبايل

كتبت- منال المصري:

يتيح تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية حدود مرنة للتحويلات من حساب إلى آخر أو من بطاقة "ميزة" على مدار اليوم داخل أو خارج مصر.

ولا تزال التحويلات اللحظية عبر "إنستاباي" الأوسع انتشارا بين المصريين تقتصر على الجنيه المصري فقط دون عملات آخرى بين حسابات العملاء ويتم استخدام الخدمة في أي منطقة على مستوى العالم.

وجاء انتشار التعاملات على تطبيق إنستاباي على نطاق واسع لسهولة الخدمة وتقديمها مجانا دون إضافة رسوم، وتأمين المعاملة.

تحميل تطبيق إنستاباي يتم من خلال "المتجر الإلكتروني" على الهاتف المحمول دون احتساب رسوم.

نقدم في السطور التالية حدود التحويلات اللحظية باستخدام تطبيق إنستابابي من خلال الهاتف المحمول "الموبايل":

الحد الأقصى لقيمة المعاملة: يبلع 70 ألف جنيه.



الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات: يصل إلى 120 ألف جنيه.

الحد الأقصي الشهري لقيمة المعاملات: ارتفع من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

فيما أتاحت بنوك تفعيل الخدمة على الموبايل والإنترنت البنكي بحدود تصل إلى مليوني جنيه في المعاملة الواحدة.