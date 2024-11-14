سعر الدولار يواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

واصل سعر الدولار الارتفاع بنحو 6 قروش مقابل الجنيه بنهاية التعاملات اليوم في 10 بنوك، مقارنة بنهاية التعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.