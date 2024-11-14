جهاز تنمية المشروعات يساهم بـ 2.5 مليون دولار في صندوق تنمية كابيتال فنشرز (2)

كتبت- منال المصري:

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع الجهاز على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 2.5 مليون دولار في صندوق تنمية كابيتال فنشرز (2).

وبحسب بيان للجهاز اليوم، قام بالتوقيع هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز وأحمد الجندي الشريك الرئيسي بصندوق "تنمية كابيتال فنشرز"2 بحضور الشركاء بصندوق "تنمية كابيتال فنشرز ٢" وليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي.

وأوضح رحمي أن استثمار الجهاز في صندوق "تنمية كابيتال فنشرز 2" يعتبر تأكيدا على استراتيجية الجهاز الحالية لتوفير حلول تمويلية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للشركات المصرية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا التعاون بين الجانبين سيتم من خلاله الاستثمار في مجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة العاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر خاصة الصناعية والانتاجية والتي تستند على المزايا النسبية للاقتصاد المصري، بهدف توفير الاستثمار اللازم لتطوير ونمو تلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التنسيق مع كافة الشركاء من الجهات الدولية أو المؤسسات المالية الكبرى كالبنوك أو الصناديق الاستثمارية بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة ذات معدلات النمو السريع مما يسهم في استقرار هذه المشروعات وقدرتها على توفير المزيد من فرص عمل من ناحية وتلبية احتياجات السوق المحلي والوصول للسوق الخارجي من ناحية أخرى.

وقال هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر إن جهاز تنمية المشروعات يولى أهمية كبيرة لدعم قطاع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة سريعة النمو.

كما أن الجهاز لديه سياسات استثمارية مرنة تمكنه من التعامل مع احتياجات هذا القطاع بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الشركات المصرية وأضاف أن الجهاز مؤمن بقدرة الشركات الناشئة المصرية على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري في ظل ما تملكه تلك الشركات من جاذبية استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال أحمد الجندي الشريك الرئيسي بصندوق "تنمية كابيتال فنشرز 2" إن التعاون المستمر مع الفريق لتحويل أنجح الشركات العائلية إلى كيانات مؤسسية كبيرة ملتزمة بهيكل حوكمة قوي وقادرة على جذب استثمارات أجنبية كبيرة عند تخارج الصندوق منها.