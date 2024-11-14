الودائع بالعملة الأجنبية تصل إلى مستوى قياسي في أول 7 أشهر من تحرير سعر الصرف (رسم تفاعلي)

كتبت- منال المصري:

عززت البنوك من مكاسب زيادة أرصدة محافظ ودائع العملاء بالعملة الأجنبية خلال أول 7 أشهر من تحرير سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

ووفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي، فإن أرصدة ودائع العملاء بالبنوك العاملة بمصر "باستثناء المركزي" من العملة الأجنبية زادت 10% خلال أول 7 أشهر من تحرير سعر الصرف.

وارتفع إجمالي أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية إلى نحو 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي من نحو 50.81 مليار دولار في فبراير الماضي بزيادة بنحو 5.15 مليار دولار، وفق بيانات المركزي.

كان سعر الدولار قفز 60% مقابل الجنيه بعد إعلان المركزي تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليرتفع من 30.94 جنيه إلى نحو 49.4 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم.

ويعني زيادة ودائع العملاء بالنقد الأجنبي ببنوك مصر عودة الثقة في مرونة سعر الصرف وعدم وجود دولرة.

ويعرض مصراوي تطور أرصدة العملاء بالعملة الأجنبية خلال أول 7 أشهر من تحرير سعر الصرف في "الرسم التفاعلي" التالي: