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منهما الأهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك في تعاملات الخميس

11:53 ص الخميس 14 نوفمبر 2024

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء بتراجع قرشًا و 13.14 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع بزيادة 3 قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.07 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

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