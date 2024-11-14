منهما الأهلي ومصر.. سعر الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك في تعاملات الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.09 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.09 جنيه للشراء بتراجع قرشًا و 13.14 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.12 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع بزيادة 3 قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.07 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش.