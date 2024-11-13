سهى التركي: 354 مليار جنيه محفظة التمويل المستدام بالبنك الأهلي حتى سبتمبر 2024

كتبت- منال المصري:

قالت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن محفظة التمويل المستدام بالبنك بلغت 354 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت، وفق بيان البنك اليوم، فإن محفظة التمويل المستدام تتراوح بين تمويلات بقيمة 87 مليار جنيه للأنشطة البيئية و267 مليار جنيه للأنشطة الاجتماعية.

وجذب البنك الأهلي منذ 25 عاما تمويلات أجنبية بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التعاون مع بنوك ومؤسسات دولية منذ 1999 عبر 41 برنامج تمويلي، وفق سهى التركي.

وأكدت أن البنك الأهلي يعد من أوائل المؤسسات المالية في مصر التي قادت عمليات التمويل المستدام، حيث أطلق برنامج مكافحة التلوث الصناعي في 1998.

وأشارت التركي إلى إطلاق البنك الأهلي أول استراتيجية للاستدامة في 2020 وتم تحديثها في يناير 2024.