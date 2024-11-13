البنك الأهلي يقود تحالفاً بنكياً لإقراض شركة مصر للبترول 10 مليارات جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري قيادة قرض مشترك بالتعاون مع 8 بنوك لإقراض شركة مصر للبترول 10 مليارات جنيه.

وبحسب بيان لبنك اليوم، فإن البنك الأهلي يقوم بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي.

دور 8 بنوك بالقرض

ويقوم البنك التجاري الدولي مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين.

فيما تولى بنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان.

وقام بنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية وضم التحالف ايضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة وأية التزامات مالية أخرى .

وتم التوقيع بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي.

وكذلك عـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني وأماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الأفريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي.

ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي بالبنك الزراعي المصري، وقد حضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول.

تأمين إمدادات الوقود

وقال المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف إلى زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.

وقال شريف رياض إن البنك الأهلي يولي اهتمامًا خاصًا لدعم وتنمية قطاع البترول، باعتباره من أهم ركائز الاقتصاد الوطني ويعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، كونه يساهم بشكل كبير في تأمين موارد الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا.

خاصة أن القرض المشترك يأتي جزءا من التزامنا بدعم التنمية المستدامة، وتوفير التمويل اللازم لتحسين الأداء التشغيلي للقطاع، وفق رياض.

سداد قرض

كان البنك الأهلي منح قرض معبري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليارات جنيه وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام.

حصص البنوك بالقرض

وتبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالاتي 750 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه لكل من التجاري الدولي مصر والعربي الأفريقي الدولي و3 مليارات جنيه لقطر الوطني، و750 مليون جنيه للقاهرة، و500 مليون جنيه للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه لميد بنك، و300 مليون جنيه لكل من المصري الخليجي الزراعي المصري.