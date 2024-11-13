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وصل لـ 49.38 جنيه.. سعر الدولار يعود للصعود مجددا بنهاية تعاملات اليوم في 10 بنوك

03:46 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بين 6 قروش و11 قرشا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء في 10 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.26 جنيه للشراء، و49.36 جنيه للبيع، بارتفاع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع، بارتفاع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، بارتفاع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و 49.37 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.27 جنيه للشراء، و 49.37 جنيه للبيع، بارتفاع 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.34 جنيه للشراء، و 49.34 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.29 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، بارتفاع 10 قروش للشراء والبيع.

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