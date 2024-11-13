ميد بنك ضخ ملياري جنيه لتمويل 4 مشروعات خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن ميد بنك مشاركته بقيمة ملياري جنيه خلال العام الجاري بالتعاون مع البنوك لتمويل عدد من المشروعات تعمل في قطاعات الاتصالات والتطوير العقاري والبترول والإسكان الاجتماعي.

وبحسب بيان البنك اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية ميد بنك التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية في مصر بما يعزز من رؤية البنك للتوسع في التمويلات المختلفة وتتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

قفزة في القروض المشتركة

وأشار البنك إلى أن نسبة محفظة القروض المشتركة ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 55.1% مقارنة بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة 230.5% مقارنة بنهاية عام 2020 منذ بدأ البنك في تنفيذ خطة إعادة الهيكله والتطوير الشامل.

كما ارتفعت محفظة القروض المشتركة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 89.4% مقارنة بنهاية العام الماضي 2023 وبنسبة 185% مقارنة بنهاية عام 2020.

وقالت إيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان بميد بنك، إن دعم وتمويل المشروعات الكبرى يأتي ضمن إحدى أولويات ميد بنك والتزامه الراسخ بتعزيز النمو الاقتصادي والمساهمة الفعالة في تطوير البنية التحتية والمشروعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

ويسعى البنك إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المؤسسات الرائدة في القطاعات الكبرى من خلال توفير حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، وتسهم في تحقيق أهدافهم التوسعية، وفق أبو زيد.

حصص تمويل القطاعات

وأشار البنك إلى أن القرض الأول الذي شارك فيه البنك خلال العام الجاري بلغ نحو نحو 250 مليون جنيه للشركة المصرية للاتصالات ضمن تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه.

كما شارك البنك بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل مشروع "Central" التابع للشركة السعودية المصرية للتعمير.

وخصص ميد بنك 1.4 مليار جنيه ضمن قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

كما ساهم ميد بنك بقيمة 400 مليون جنيه من إجمالي قرض مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول.