"سي آي كابيتال": ارتفاع صافي الربح 116٪ مسجلا 1.6 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (CICH.CA)، زيادات إيرادات المجموعة 52% خلال أول 9 أشهرمن العام الجاري على أساس سنوي إلى نحو 7.2 مليار جنيه.

وأوضحت في بيان لها اليوم حول القوائم المالية المجمعة أن هوامش ربح المجموعة شهد نمواً ملحوظاً.

116 % نموا في صافي الربح

بينما بلغ إجمالي نمو صافي الربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 116% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 1.6 مليار جنيه، وفق بيان الشركة.

وتواصل الشركة تعزيز قدرتها على التوسع مع الحفاظ على جودة وتنوع محفظتها التمويلية، والتي بلغت قرابة الـ 21 مليار جنيه.

وقال محمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال القابضة إن الزيادة المستمرة في الإيرادات وصافي الربح، يعكس التزام المجموعة نحو النمو المستدام ويظهر قوة الشركة.

إلى جانب نموذجها المالي المتنوع الذي أثبت مرارًا وتكرارًا قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المتقلبة، حيث تواصل سي آي كابيتال التفوق على أقرانها بالسوق من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة وفرص استثمارية، مما يعزز ريادتها في السوق المصري، وفق عطا الله.

وقال هشام جوهر، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة إن الأداء القوي للمجوعة على مستوى الربح والإيرادات يبرز مكانة الشركة الرائدة في السوق وقدرتها على اتخاذ خطوات استراتيجية وسط التحديات الراهنة والمتغيرات بالسوق.