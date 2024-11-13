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الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: تحسن كافة المؤشرات المالية بدعم قرارات المركزي

11:18 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

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كتبت- منال المصري

قال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن قرارات البنك المركزي المصري ساهمت بدور كبير في تحسن كافة المؤشرات المالية، مثل قرار سعر الصرف ورفع سعر الكوريدور والتي عملت علي تحسن الأوضاع.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، وفق بيان البنك، أن المؤشرات الجديدة للقطاع المصرفي المصري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري ليرتفع صافي ميزان المدفوعات ليسجل 9.7 مليار دولار كما ارتفاع صافي الأصول الأجنبية من سالب 29 مليار دولار إلي فائض مايقرب من 10 مليارات دولار.

وأكد الإتربي أن التعاون بين القطاعين العام والخاص له أهمية كبرى فالقطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل، فيما يعمل القطاع العام على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لتحقيق هذا التعاون.

وأشار إلى أن الشراكات القوية بين القطاعين تساعد على تحسين الإنتاجية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الساحة العالمية.

محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي المؤشرات المالية
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