بنمو 38.5%.. بنك البركة يربح 2.22 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضريبة بنسبة 38.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 2.225 مليار جنيه مدفوعا بزيادة صافي الدخل من العائد.

وأوضح البنك في بيان له اليوم حول نتائج أعماله المستقلة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري أن صافي الأرباح قبل الضريبة بلغ 3.185 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.1% على أساس سنوي.

وأشار البنك الذي يقدم منتجاته وخدماته المصرفية وفق الشريعة الإسلامية إلى أن صافي الدخل من العائد ارتفع 35.5% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 4.382 مليار جنيه.

كما شهد هامش صافي الأرباح ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 5.5% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقابل 5.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نموًا قويًا بنسبة 88.5%، ليصل إلى 607 ملايين جنيه، مما يعكس كفاءة البنك في تنويع مصادر دخله، وفق البيان.

وأشار بنك البركة إلى أن محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نمت بنسبة 25% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بزيادة 10.8 مليار جنيه لتصل إلى 54.5 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024.

وقد ساهمت هذه الزيادة في تحقيق نسبة التمويلات إلى الودائع 51.3%، وفق بيان البنك.

كما زادت إجمالي ودائع العملاء إلى نحو 106.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 21.4 مليار جنيه، ونسبة نمو 25% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023.

أما بالنظر إلى ودائع الأفراد، شهدت المحفظة زيادة ملحوظة بقيمة 17 مليار جنيه، بنسبة نمو 41%، لتسجل 58.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2024.

بينما حققت ودائع الشركات زيادة قدرها 4.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 10%، لتصل إلى 47.7 مليار جنيه.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، "نعتز باستمرارية التقدم والنجاح الذي يشهده بنك البركة مصر، حيث عكست النتائج التي حققناها في الربع الثالث من 2024، أداؤنا المتميز، والتزامنا الثابت بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، مبرزةً مفهوم الاستدامة لدينا، بما ينصب على تحسين تجربة العملاء، وبالتالي زيادة ثقتهم في بنك البركة مصر، فضلاً عن خلق فرص استثمارية وتمويلية جديدة."