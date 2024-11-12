تراجع في 6 بنوك.. سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرش و 4 قروش، في 6 بنوك، ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 4 بنوك ، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس المسائية، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.14 جنيه للشراء، و 49.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.14 جنيه للشراء، و 49.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.14 جنيه للشراء، و 49.24 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.14 جنيه للشراء، و 49.24 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.19 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.