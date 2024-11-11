بعائد يصل إلى 30%.. المصرف المتحد يطرح حساب توفير" صفوة " الإسلامي

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد طرح حساب توفير "صفوة الإسلامي" بأسعار عائد تصل إلى 30% بشرط لا يقل الحد الأدنى لفتح الحساب عن 500 ألف جنيه.



وبحسب بيان المصرف، يستند حساب "صفوة" المتوافق مع أحكام الشرعية إلى صيغة المضاربة الاسلامية وهي أحد الصيغ للمعاملات البنكية الاسلامية التي لاقت قبولاً كبيراً بين جموع العملاء الذين يرغبون في التعامل عبر حزمة من الخدمات المصرفية المرنة والمقدمة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الجودة العالمية.



و يصرف عائد الحساب وفقا لرغبة العميل واحتياجاته من تحت الحساب لحين التسوية النهائية ويعطي الحساب العميل فرصة للاختيار بين دوريات صرف متنوعة و آجال زمنية متعددة: (شهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وتراكمية).

ويحتسب العائد على أقل رصيد متاح خلال الشهر ويبلغ الحد الأدنى لفتح حساب "صفوة " 500 ألف جنيه.