منها الأهلي ومصر.. سعر الدولار يتراجع في 8 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بين قرشين و7 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، بينما استقر في البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والاسكان، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.14 جنيه للشراء، و 49.24 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.14 جنيه للشراء، و 49.24 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.16 جنيه للشراء، و 49.26 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.23 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.