البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع شركتي "جالينا" وأجري كاش لدعم المشروعات الصغيرة

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري توقيع بروتوكول تعاون مع شركتي المصرية البريطانية للتنمية العامة "جالينا" وأجري كاش بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال البنك في بيان له اليوم إن هذا البروتوكول يساهم في توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات المختلفة وذلك من خلال تدعيم الزراعات التعاقدية والتي تندرج تحت مظلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا وتعريف البنك المركزي المصري.

ووقع البروتوكول عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ومحمد عبد الواحد سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة جالينا وضياء يوسف المدير التنفيذي بشركة أجري كاش لتكنولوجيا المعلومات بحضور فرق العمل من الجانبين.

وأكد عماد فرج على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأهلي المصري من خلال تقديم الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوفيره آليات تمويل تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

ويحرص البنك على توفير كافة المتطلبات التمويلية اللازمة لمختلف الاحتياجات التمويلية سواء في صورة قروض قصيرة أو متوسطة الأجل، وفق ما قاله فرج.

وأَضاف أن البروتوكول يعد امتدادا لمجهودات البنك الأهلي في توفير الحلول المالية وغير المالية لتلبية احتياجات عملائه، حيث يتيح البنك حلول تمويلية متخصصة لكافة القطاعات، بما في ذلك ما تضمنته مبادرة البنك المركزي المصري لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاحتياجات العملاء المختلفة.

على أن يتم ذلك من خلال آليات التمويل وفقا ومحددات كل برنامج بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للمزارعين بغرض المساهمة في تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمصاريف التشغيلية القائمة على خدمة كافة أنواع الخضر والفاكهة ذات صفات وراثية عالية الإنتاج والصالحة للتصدير، وفق البيان.

وأشار عماد فرج إلى أن البنك يولي اهتمام بتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي والصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والتي يُعد من أهمها مشروعات الإنتاج الزراعي والتي تعتبر العنصر الأهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الفعالة، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وفقا للقانون رقم 14 لسنة 2015.

وكذلك مشروع النظام المتكامل للتنمية الزراعية المستدامة حيث تم خلال الاجتماع عرض مجموعة من الخدمات المتكاملة والتي يتم توفيرها لأصحاب المزارع الصغيرة وإنشاء كيانات جماعية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة الزراعية ضمان استدامة هذه المشاريع من خلال إنشاء نظام الزراعة التعاقدية لدعم تسويق منتجات تلك المشروعات.

وقال محمد عبد الواحد سليمان إن شركة جالينا تأسست للعمل في المجال الزراعي وشراء وبيع وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية.

وأضاف أن الشركة تسعى دائماً لخدمة الاستثمار والتصدير الزراعي ودعم صغار المزارعين والإشراف الفني على العملية الزراعية وإرسال مهندسين زراعيين مختصين لمتابعة المنتجين والتأكد من التزامهم بشروط الاستزراع حتى يكون الناتج النهائي للمحصول مطابقا للمواصفات التصديرية، وهو ما يخلق فرص للتوسع في الأعمال القائمة وتوفير التمويل والخدمات الاستشارية والتدريبية، والاستفادة من خبرات الشركة الواسعة في قطاع الزراعة وتوفير حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المؤهلة للاستفادة من هذا البروتوكول.

وقال ضياء يوسف إن شركة أجري كاش متخصصة في تقديم الحلول الرقمية للقطاع الزراعي، وتهدف إلى دعم المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين من خلال التكنولوجيا لتسهيل المعاملات في القطاع الزراعي وتعزيز الشمول المالي ومساعدة شركة جالينا في الإشراف الفني طوال العملية الزراعية.