انخفاض سعر الفائدة 0.65% على أذون خزانة مصرية بالدولار بـقيمة 1.5 مليار

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع متوسط سعر الفائدة بنحو 0.65% على أذون الخزانة أجل عام مقومة بالدولار في عطاء اليوم لأول مرة منذ عامين.

وباع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.574 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة بنحو 4.5% من 5.15% بالعطاء السابق.

ويأتي خفض سعر الفائدة في عطاء اليوم بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.75% على الدولار على مرتين بواقع 0.5% في سبتمبر و0.25% يوم الخميس الماضي ليتراجع العائد بعد الخفض إلى 4.5% و4.75%.

في عطاء اليوم تلقى البنك المركزي طلبات شراء من المستثمرين بنحو 1.74 مليار دولار بسعر فائدة وصل إلى 5.25%، وفق بيانات المركزي.

ويتولى البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية إعادة بيع أذون الخزانة بالعملة الأجنبية- يورو أو دولار- للمستثمرين من البنوك مع قرب استحقاق نظيرتها.